拒絕退貨捱轟後改口　加拿大鵝被約談

加拿大高檔冬裝品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）近日再捲入爭議，上海一名女子在專門店購買了一件羽絨，發現衣服的商標繡錯，但該公司稱所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨。事件引起猛烈批評後，該公司周三（1日）「跪低」，改稱可以退貨退款。上海市消保委其後亦約談該公司。

賈女士在上海國金中心商場的加拿大鵝專門店，購買一件型號為9512M、價格為11,400元人民幣（約1.4萬港元）的羽絨，但她回家後發現衣服上的商標繡錯，中心太陽處多繡了一根弧線。賈女士指當日付款前，店員未告知她購買的商品不能退款退貨，但刷完信用卡後，店員要求她在抬頭為「更換條款」的紙上簽名，當中寫明「除非相關法律另有規定，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨」。

內地媒體一度致電加拿大鵝的分店查問，對方稱所有大陸專門店售賣的貨品均不得退貨是中國區通用的條款，因為顧客是看到實物才購買。但輿論指摘，該品牌的羽絨出現質量問題，首先應積極與消費者溝通。加拿大鵝周三早上就事件發聲明說明，指相關更換條款的含義為「在符合相關法律規定的情況，所有中國大陸地區專門店售賣的產品可以退貨退款」，強調不會影響顧客依據相關法律享有的權利。產品交付後若出現質量問題，符合公司政策的可享有終身材料和工藝保修服務。

上海市消保委當日早上稍後約談了加拿大鵝，該公司派出外部律師、高級客戶體驗經理和國金門店店長與會。約談中指出，加拿大鵝與會人員對專門店更換條款的具體含義並不了解，他們所表述的公司退換貨流程與消費者反映的實際情況有出入，該市消保委要求加拿大鵝周四（2日）中午前提交更換條款的正式說明。與會人員表示，不知道大陸與其他地區分店的退換貨條款是否相同，但稱大陸適用7天無理由退貨條款。