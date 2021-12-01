台北上海論壇今開幕　柯文哲重申兩岸交流

第12屆台北上海「雙城論壇」周三（12月1日）開幕，受新冠疫情影響，論壇連續第二年以視像形式舉辦。台北市長柯文哲、上海市長龔正發表開幕致詞，並在現場簽署3項合作備忘錄。針對兩岸局勢持續緊張，柯在會上指出兩城交往不應涉及意識形態，他認為兩岸「交流比斷流好」，論壇仍受大陸關注，是兩岸官方目前唯一的溝通平台。

論壇今年輪到上海市主辦，龔正表示，論壇是兩岸城市交流的響亮品牌，兩地輪流舉辦形成長期交流機制，目前簽署的36項備忘錄亦有積極成果，受到兩岸民眾肯定。台北做為世界一線城市，今次將簽署動物園、創新科技、國樂團3個領域交流合作，相信能凝聚更多共識，為兩地學習創業、就業生活提供更多便利。

柯文哲表示，自己對兩岸關係的立場沒有改變，「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」。他主張兩岸交流要基於「五個互相」，包括互相認識、了解、尊重、合作和諒解。他又指，論壇是兩岸最大城市之間的交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道，雙方今次將聚焦疫情過後創造發展契機。

此外，雙城論壇今年比照去年採用視像形式舉行，論壇時程僅1.5小時，創歷屆規模最小紀錄，惟花費高達139.4萬元新台幣（約39.8萬港元）公帑，且未邀請、告知台北市議員，引發眾多議員不滿。市府副發言人魏佑任周三回應，因防疫考量、加上籌備時間有限，所以此次縮小規模並有人數管制，但強調過程全程直播，絕對公開透明。