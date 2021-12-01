日奪島演習劍指華　防衞省用中文宣傳

日本自衞隊近期針對中國頻頻演習，包括兩棲登陸作戰。防衞省統合幕僚監部周二（11月30日）罕有在社交網發布中文貼文，指提高應對島嶼攻擊的能力至關重要。

防衞省統合幕僚監部在貼文以中文介紹，上月19日至30日在國內多地舉行的2021年度自衞隊綜合演習，展開主要訓練的兩棲作戰，其中一個演習地點是種子島。貼文寫道：「我國島嶼眾多，為了保護我國人民生命和財產，提高應對島嶼攻擊的能力是至關重要的。我們自衞隊將繼續集合陸海空力量，進一步發展聯合作戰能力。」

這場自衞隊綜合演習的內容也包括太空監視，防衞省周二在東京都府中市的府中基地公開航空自衞隊「宇宙作戰隊」的訓練，期間模擬有虛構物體接近國際太空站，但「太空模擬器」分析後發現撞擊機會率是零。作戰隊長、二等空佐阿式俊英表示：「為了讓我國防衞萬無一失，將加強與美國合作，致力於強化太空領域能力。」

「宇宙作戰隊」去年成立，任務是建立可以監視太空垃圾、隕石等的態勢，目前約有20名隊員。今年度完結前將設立指揮部隊，發展為總數70人的「宇宙作戰群」。

與此同時，日本海上自衞隊上月21日至30日在菲律賓海與美國、澳洲、加拿大、德國的海軍演習，由直升機驅逐艦改裝為航空母艦的日本出雲號，與搭載F35C隱形戰機的美國海軍航空母艦卡爾文森號編隊航行。美方指演習提升美日同盟的威懾力，外界認為此舉是回應中國及俄羅斯近期派出軍艦及轟炸機，在日本周邊聯合巡航。