導彈增產廠房沒法如期完工　台防長料延至明年中旬

台灣的立法院上周通過攸關8大軍購項目的《海空戰力提升計劃採購特別條例》，為求快速提升戰力。但台媒周三（12月1日）報道，中科院導彈增產廠房沒法如期於今年完工，台防長邱國正當日回應指，已納入期程管制，料明年中旬完成。不過，他不願評論有關美國等7國暗中助台建潛艇的報道，只稱工作進度均按計劃執行。

立法院外交及國防委員會周三早上審查國防部2022年度預算，邱國正列席接受質詢。報道指，國防部編列特別預算委託中科院生產導彈，但其導彈增產廠房及設備要延至明年7月才完工。邱國正回應稱，因產量及產能問題，中科院廠房將增加，並檢討所有廠房設施，目前工作都已納入期程管制。

有指美國航天工程與國防工業公司洛歇馬丁將為台軍愛國者三型防空導彈升級，邱國正稱任何武器裝備要升級，有利於防衞作戰，但目前尚未接獲正式通知。對於有美國國會議員先後提出《武裝台灣法案》、《台灣嚇阻法案》等擬貸款助台軍購，邱國正強調台灣不是美國，「不會硬吞，不管它是善意或惡意」，待了解提案內容後再看台方能接受多少。

另外，美國、日本、澳洲、加拿大及德國在菲律賓海舉行、為期10天的ANNUALEX年度聯合軍演，周二（11月30日）落幕。邱國正表示，台軍掌握這項軍演的位置和大陸方面的反應等。他另回應監委呼籲延長軍事訓練役的役期一事，強調這是政策擬定問題，國防部不會主動發起。