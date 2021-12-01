阿里巴巴員工性侵案　前副總裁起訴女方名譽侵權

阿里巴巴周姓女員工聲稱遭性侵案，涉事上司王某文今年9月被指「行為嚴重程度未達刑事犯罪標準」，因故不批准逮捕。案件相隔兩個多月再有進展，因事件引咎辭職的阿里巴巴集團前副總裁、同城零售事業群前總裁、周女前上司李永和，近日起訴女方名譽侵權，更要求她賠禮道歉、賠償1元人民幣（約1.2港元）。

內媒周三（12月1日）從浙江省杭州市餘杭區人民法院獲悉，該院近日已依法受理立案上述案件。李永和訴請法院，判令周女在內地具影響力的網站首頁顯著位置，連續15日書面向他賠禮道歉，並為消除影響及恢復名譽索賠。法院表示，由於案件正在審理階段，相關詳情不便透露。

起訴書指，自周女報案後公司第一時間成立小組調查，出於對當事人的信任，李永和應其要求，對涉案的王某文採取停職措施。惟周某事後仍以散發傳單、群組播報、拉橫幅等方式引發關注，又在網上發文提及領導層「敷衍和拖延」等發布不實信息，引發社會輿論。因為上述侵權行為，致使阿里巴巴陷入錯誤認識，最終要求他引咎辭職的錯誤決定。

周女同日回應內媒應詢指，代理律師已向法院遞交答辯狀和中止審理申請。她表示，其人身權利受涉嫌犯罪行為侵害，依法向公司投訴舉報並不構成所謂侵害名譽權；李永和因工作過錯被要求引咎辭職，是公司的管理行為並獲得當事人認可。此外，自己亦因事件影響已致重度抑鬱，並接醫生要求進行治療；至於是否會出庭應訴，將會根據案件情況而定。