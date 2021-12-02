台虐貓男訊後保釋失蹤　6日後臥屍家中浴室

台灣台中市1名吳姓男子日前在網上發布用刀剁掉小貓尾巴的影片，引起愛貓人士關注。警方於上月24日會同動保處人員前往吳男住所搜查，當場發現疑似受虐小貓的屍體，同時救出另外4隻小貓。吳男其後移送地檢署偵辦，獲保釋後卻失蹤，至周二（11月30日）被發現陳屍住所內，死因仍待調查。

Facebook社群「貓咪也瘋狂俱樂部」早前發布影片，顯示一名光頭男子手持切魚生刀將活生生的小貓尾巴剁掉，畫面相當殘忍，惹起網民激憤。警方其後查出影片中男子為吳男，又發現他有詐欺等前科，目前獨居。吳被捕時還裝作若無其事，更聲稱自己很愛貓，之所以拍下片中行為，是因為在愛貓群組認識了1名女網友，拍片為博對方歡心。警方訊後依違反《動物保護法》將吳男送辦。

據台媒稱，吳男交保後返回住所，近日未有出門，房東察覺有異，於是到周二下午報警，並在警員陪同下入屋查看，赫然發現吳男倒臥於浴室，口鼻有血漬，明顯死亡多時。警方勘驗現場後，未發現有外力侵入迹象，初步排除他殺，另屋內發現就醫藥物，詳細死因仍待進一步釐清。