外賣飲品杯底驚見曱甴　消費者投訴反遭恐嚇

安徽省合肥市賈女士上周六（27日）透過網上平台購買奶茶，喝完後卻發現杯底有曱甴。遂是向飲品店投訴並要求賠償，誰知對方反稱曱甴是她放進去，而賈女士不久後更接獲陌生人發訊息恐嚇稱，「賠償金是你的棺材本」。

賈女士稱，她當日傍晚約6、7時於網上平台點了2杯奶茶，當喝完第一杯後，卻發現杯底有一隻大曱甴，讓她頓感惡心，於是連忙致電店家。誰知對方不但連一句道歉都沒有，更指「收下餐點已經超過一個小時了，不排除是我（賈女士）自己（把曱甴）放進去」。店家更告知賈女士自行聯絡網絡平台處理。

賈女士之後又驚訝地發現，自己下單的飲品店竟是冒牌店，「我點單的時候沒有仔細看，因為它的那個logo，還有茶還有那個名稱，跟正牌店家基本上是一樣的」。據了解，賈女士原打算光顧的正牌店名叫「XX都可」，該冒牌店則叫「XX茶飲」。

賈女士稱，由於店家拒絕承認責任或賠償，她一氣之下便將此事發布到微博上，以提醒其他人注意。誰知發文數天後，她竟卻收到來自陌生人的恐嚇訊息，賈女士於是向當地工商局舉報，目前單位已經受理，正在進一步調查。

事發後，網上平台曾給賈女士賠償150元（人民幣，下同，約186港元），又表示核實情況後會對店家作出相應懲罰。賈女士則希望店家道歉並賠償1,000元（約1,240港元）。不過飲品店負責人張女士堅持店內沒曱甴，可提供閉路電視畫面為證，願依法律途徑解決事件。