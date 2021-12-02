男子購400萬人民幣化妝品　專櫃走數2萬份樣辦惹議

安徽一名專門替網店採購化妝品的買手檀先生，早前到江蘇南京某商場的知名化妝品牌專櫃花費400萬元人民幣（約496萬港元）購買護膚品，獲銷售員口頭承諾贈送2萬個貨品樣辦。惟事後檀先生僅獲取萬多個樣辦，且款式與協議有所不同。檀先生近日前往專櫃交涉時，專櫃卻稱有關贈送樣辦安排無寫在合約內，因此無法處理。

檀先生表示，今年4月到專櫃購買護膚品時，與銷售員協議除貨品可獲78折，更奉送不同種類樣辦作為贈品，當中包括亮膚水乳、精華露等，每個單價約30元（約37港元）。但檀先生回家後，除發現樣辦數量不足外，種類亦屬於價值3至10元（約3.7至12.4港元）的低價貨。檀先生遂聯絡銷售員小王，對方表示會替他換貨，並強調「不會少你任何一個東西」。

雖然小王其後給檀先生補發了另一批樣辦，但依舊未補足，粗略估算差額約19萬元（約23.6萬港元）。檀先生一直等到10月都未再收到補發樣辦，於是親自前往專櫃了解，惟這時小王不認帳。檀表明，假如對方不補齊樣辦便不全數支付貨款，小王才表示公司要時間準備，又稱「不會讓你（檀先生）損失」。

不過，當內媒記者在10月底再陪檀先生前往專櫃時，職員表示小王放假，無法代為處理。記者隨後聯絡到小王的主管傅某與檀先生見面，雙方經多小時溝通後，店方始終無法給予明確答覆。

據北京競天公誠（南京）律師事務所合夥人巫蓉指出，銷售員是代表公司給檀先生打折和送贈品，因此已構成了實質的買賣合約關係，而且合約除書面形式，口頭合約具有同等法律效力，因此認為檀先生可起訴化妝品公司違約。