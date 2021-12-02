內地昨增73宗確診　哈爾濱派錢鼓勵市民檢測

內地周四（2日）新增73宗新冠肺炎確診病例，其中20宗為境外輸入，53宗本土病例全部在內蒙古呼倫貝爾市。黑龍江省哈爾濱市周四發現本土確診病例，為快速有效阻播疫情傳播，市民如身體不適主動接受檢測並最終確診，可獲1萬元人民幣（約1.22萬港元）獎勵。

呼倫貝爾市新增本土確診個案，均在縣級滿洲里市。滿洲里市周四宣布，即日啟動第5輪大規模核酸檢測。滿洲里市亦公布部分確診者行動軌迹，當中26人為學生。另一邊廂，哈爾濱市出現1宗本土確診個案，另有2人初步確診，均為滿洲里市確診個案的密切接觸者。

哈爾濱市疫情指揮部決定，道里、道外、南崗、香坊、平房、松北等區域啟動第一輪全民核酸檢測。市民非不必要不離市、不出省、不出境、不前往涉疫地區；棋牌室（麻將館）、舞廳、按摩足浴店及網吧等娛樂場所暫停營業；停辦集體宗教活動、大型會議、論壇、演出、展銷促銷等。

內地同日新增境外輸入個案分別為廣西8宗，上海、雲南各3宗，吉林2宗，天津、廣東、四川和陝西各1宗。新增無症狀感染病例13宗，除呼倫貝爾報告1宗本地個案，其餘12宗為境外輸入。