遏制中國　美國陸軍擬增加東南亞駐軍

美國陸軍部長沃姆思周三（1日）表示，作為遏制中國戰略一部分，陸軍希望擴大在東南亞的駐軍及基地安排。她指台海、南海及中日有主權爭議的釣魚島是印太衝突熱點，美國最重要工作是避免台海戰爭，因此需維持足夠震懾力。

沃姆思獲邀出席智庫戰略與國際研究中心（CSIS）線上研討會，指美國在亞洲的軍事裝備一直側重部署在東北亞，因此希望能擴大在東南亞的駐軍及基地安排，以分散部署達致靈活效果。她認為轉變符合美國及區內盟友夥伴的利益，並有必要對可能發生的事情持現實態度。她透露，與菲律賓延長允許美軍輪流駐守的協議，十分重要。

沃姆思表示，美國若要與中國在軍事上競爭，甚至因應潛在軍事衝突，都要靠整體軍力，不僅是海軍與空軍。她指美國對眼前挑戰需要頭腦清晰，中國海軍規模是全球最大，空軍則是印太最大，北京擁有的導彈射程能打擊美國在日本、關島駐軍。中國亦擁有大量先進精準武器，且數量持續增加，近期成功試射高超音速導彈。

惟沃姆思強調，美國不應尋求第二次冷戰，或要求盟友夥伴在中美之間選邊站，但不應低估中國及帶來的挑戰。她呼籲華府與中方保持溝通管道，避免任何意外事件。