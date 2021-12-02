愛爾蘭國會通過涉台議案　德國準外長倡禁進口新疆貨

愛爾蘭參議院周三（1日）無異議通過議案，譴責中國大陸侵犯人權、支持台灣參與國際組織，並重申反對北京尋求武統台灣。將出任德國外交部長的綠黨女黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）同日表示，對大陸將採強硬立場，又建議歐盟不再進口新疆製產品。

由愛爾蘭前副總理、現任參議員麥道威（Michael McDowell）等17名參議員聯署提出的議案，呼籲政府支持台灣民眾享有人身和政治自由，又要求政府參考多數歐盟國家的做法，增強與台灣政府和人民的互動，包括善用歐盟駐台代表處。麥道威在辯論期間對解放軍機頻繁出現在台空域地表達高度關切，強調作為歐盟成員國，愛爾蘭有權利、也應當強化與民主盟友台灣的連結。

對於愛爾蘭參議院通過廣泛支持自由民主台灣及發展愛台雙邊關係的決議，台灣駐愛爾蘭代表楊子葆表示歡迎與感謝，並期盼兩地未來能持續積極全方位合作，共同因應各項全球性挑戰。

德國新政府在聯合執政協議中提到台灣、新疆、香港等北京眼中的敏感問題，似乎有意加強與大陸對抗。對此，貝爾伯克接受德媒訪問時表示，對話是國際政治的核心，但不等於美化或閉口不談。她指出，新疆普遍存在強迫勞動，建議歐盟禁止進口新疆生產的製品。被問是否打算抵制北京冬奧會時，她表示德國政府有多種應對方式，未來數周會討論。