歷來最大規模電子應急演練　惹備戰聯想

福建於周二（11月30日）舉行跨部門大面積停電事件應急演練，模擬遭超強台風侵襲及外部破壞，開展搶險救援、電力恢復等應急處置，演練範圍覆蓋福州、廈門、漳州、寧德4市。外界則將這次演練與近日兩岸緊張局勢引發聯想。

官方表示，這次由福建省大面積停電事件應急指揮部主辦的跨地區、跨部門大型綜合性演練，是該省近年規模最大的一次電力應急演練，有來自省發改委、省應急廳、福建能源監管辦、國網福建電力等部門和單位共200多人次參與。演練分為監測預警、啟動響應、處置救援、響應結束4個階段，焦點包括海島停電救援、危化企業停電應急處置、反恐與網絡攻擊應急處置。

演練目的是檢驗福建省各級大面積停電事件應急預案的有效性、科學性和可操作性，檢驗各地區、部門、單位應急物資、裝備、技術的準備情況。演練強化各級政府部門之間、政府與企業之間的協調聯動，同時增強各單位的電力應急和風險防範意識，提高各級指揮人員處置重大電力突發事件的能力。

演練消息經內媒報道後，不少網民認為，因應颱風影響只是藉口，實際是為應對可能出現的如台海衝突造成停電做準備。