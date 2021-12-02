美韓防長商中朝威脅　首提台海和平重要性

南韓防長徐旭周四（2日）在首爾與到訪的美國防長奧斯汀舉行年度美韓防長會議，商討中國和北韓為兩國帶來的挑戰。奧斯汀提到中國發展高超音速導彈加劇區內緊張，揚言美國會保持對中國威脅的震懾力。二人會後發表聯合聲明，首次提及台灣，強調今年5月美韓峰會提到的台海和平安全重要性。

奧斯汀指美韓關注中國持續獲取的高超音速導彈力量，增加區域緊張，反映為何美方視中國為「步步進逼的挑戰」，美軍會維持防衞及震懾中國對美國和美國盟友構成的威脅。至於北韓問題，二人討論了兩國團結應對北韓威脅，同意朝方進一步研發核導武器為區域安全帶來愈來愈多不穩，美朝和兩韓的外交和對話對朝鮮半島達致永久和平至關重要。

另外，美韓防長商定更新戰略規劃指南，以更好應對洲際彈道導彈、潛射導彈、高超音速導彈及各種近程戰術彈道導彈，是11年來首次大幅修改現有兩套作戰計劃。徐旭表示，雙方一致認為新作戰計劃要體現北韓威脅、韓軍國防改革2.0、聯合指揮架構等變化和安全環境因素。被問及更新作戰計劃對終戰宣言議程的影響時，徐旭稱終戰宣言是政治、宣言性的，與作戰計劃涉及的戰略規劃指南無特別關係。