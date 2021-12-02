台潛艇造型疑曝光　塔江艦演練射擊海劍二導彈

台灣當局持續推進「潛艦國造」計劃，首艘原型潛艇已於上月16日進行「安放龍骨」典禮。台灣的國防部在周四（2日）播出的軍事節目「莒光園地」中，首度出現典禮活動的現場畫面，當中潛艇示意圖首次曝光，與計劃動工前公布的模型外觀相仿。另外，節目又播出沱江級巡邏艦塔江號，日前進行「海劍二」防空導彈射擊演練，顯見這項艦載防空武器已趨於成熟。

據台媒報道，由於「潛艦國造」屬於台方高機敏軍備籌獲案，保密工作嚴謹，軍方並未公布「安龍典禮」當日畫面。但在官方周三播出的節目片段中，出現海軍司令劉志斌與台船公司董事長鄭文隆的合照，二人前方擺放小型潛艇立牌，後方背板更有以電腦繪圖的潛艇航行示意圖，是官方在「潛艦國造」動工後，首度公布其示意構圖。

此外，「國艦國造」計劃亦包括籌建的11艘沱江級巡邏艦後續艦，以提升台軍制海戰力。而在今次播出的節目中，亦見到首艘後續艦「塔江號」日前已進行「海劍二」防空導彈射擊演擊演練，反映該項艦載防空武器已趨於成熟。按計劃，台海軍於今年9月獲得首艘後續艦後，預計在2026年前再籌獲10艘，可搭載雄風三型超音速反艦導彈等武器。