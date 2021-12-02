蓄意隱瞞掘進工作致5死　煤礦6名責任人被批捕

礦井滲水導致多人遇難，煤礦責任人涉蓄意隱瞞被批捕。

山西省朔州市平魯區茂華萬通源煤業有限公司去年11月發生礦井滲水事故導致5人遇難。國家礦山安全監察局山西局近日通報，涉事公司違規布置掘進工作面並蓄意隱瞞，6名責任人因涉嫌重大責任事故罪，被檢察機關依法批准逮捕。

事發於去年11月11日凌晨2時36分，調查發現，萬通源煤業在礦井井田內存在大量採空區、廢棄巷道和積水，老空區位置、範圍及積水情況未探查清楚的情況下，違規布置掘進工作面。另又違規將掘進工程承包給向煤礦供應井下材料的李某，之後李某又將掘進作業轉包給劉某，劉臨時拼湊人員進行施工作業，兩人均無任何施工井巷工程的資質。

為逃避監管檢查，運輸順槽掘進工作面先後進行過3次密閉，檢查結束後便擅自啟封，並通過圖紙作假、甲烷和一氧化碳等傳感器數據不上傳等手段蓄意隱瞞。

因涉嫌重大責任事故罪，包括萬通源煤業礦長在內的6名責任人已被公安機關依法採取刑事強制措施，並被檢察機關依法批准逮捕。同時，煤礦託管雙方及其上級公司、平魯區應急管理局、區政府等28名責任人，分別被給予黨紀政務處分及組織處理。