被爆勾搭已婚女同事　公務員稱真愛願放棄仕途

長年在外工作的彭先生，日前舉報湖北武漢市住建局科員朱元勾搭其妻史成丹，更導致兩人離婚，為此索償40萬元人民幣（約48萬港元）。朱男周四（12月2日）表示，願意接受部門處罰，惟強調與史女是真愛，兩人打算結婚過日子。

彭男憶述，自2018年底開始，在武漢獨自撫養兒子的妻子變得易怒，經常責罵彭男無能；遂懷疑妻子出軌，但尚無證據。到今年4月，彭男友人目擊史女與新洲區建設局消防驗收科科長朱男有親密舉動。今年9月，彭男在家翻查閉路電視片段時，更發現兩人親密證據，遂於10月與史女申請離婚。

彭男投訴，他周一（11月29日）前往武漢新洲區紀委監委和區住建局舉報朱男後，朱男翌日卻上門尋釁滋事，包括砸門、言語威脅等；要求相關部門處罰，並保障自己人身安全。朱男周四承認自己曾上門，惟解釋自己只是敲門聲音大，加上彭男拒不應門，才在門外惡言相向。

史女則強調，前夫彭男婚後一直沒有盡丈夫的責任，感情一直不和。她2018年底結識朱男，兩人在一同工作期間漸生情愫，又恰逢雙方分別與伴侶鬧離婚，兩人關係更進一步。朱男透露，自己已被紀委監委要求配合調查，但他強調，閉路電視上的親密行為，不能說明他與史女有實質不當男女關係。