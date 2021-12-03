警破特大假冒名錶案　涉額10億人民幣

江蘇省鎮江市警方日前破獲一宗特大假冒註冊商標名錶案，涉案價值10億元（人民幣，下同，約12.1億港元），拘捕38名犯人。該案扣查仿錶及配件數量眾多、仿錶之逼真在全國罕見，並銷往歐美、東南亞，鎮江丹陽、潤州等地。

鎮江市公安局副局長高建新周三（1日）表示，當局在去年3月接獲瑞士某集團駐中國知識產權代理公司報案，稱網上有大量假冒其代理品牌的手錶，並以低價混入市場牟利。經查，主犯余某在2019年起成立工作室，通過網絡平台發布廣告吸引買家。

余某接到訂單後，與批發商鍾某、鄧某合力，分別聯繫組裝仿錶團夥，並訂購相應品牌的包裝盒、表卡、說明書等，通過購買正品將機芯、錶殼、錶帶逐一拆解後，購買帶侵權標識的零件等以1:1仿製、組裝。

由批發到銷售層層轉售，每隻錶可牟利1,000至5,000元（1,210至6,050港元）。警方偵查發現，該犯罪網絡覆蓋29個省市，產品銷往10多個國家和地區。至今年4月派出警力前往廣州、佛山、東莞、廈門等地集中收網，搗毀組裝廠、配件廠、工作室等8處據點。