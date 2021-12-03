珠海荒島拓展旅遊　全球徵名勝出者當終身島主

廣東省珠海國際音樂休閒島案名徵集活動網上發布會周三（1日）在三角島舉行，該島是全國首個掛牌出讓的無居民海島，2017年由珠海九洲控股藍色海洋旅遊發展有限公司獲得該島旅遊開發使用權。這次徵名活動的得獎者，除了可獲得5萬元（人民幣，下同，約6.2萬港元）獎金外，更可享有終身島主權益。

2011年4月，國家海洋局公布中國第一批開發利用無居民海島名錄，三角島名列其中。該島是國內首個採取「公益+旅遊」開發模式的項目，也是全國首批以市場化方式轉讓無居民海島使用權的示範項目。經過數年修復建設，三角島生態修復工程初見成效。根據三角島的建設規劃，全島劃分為海島碼頭區、主題活動區、文旅配套區、靜謐休閒區、海島後勤區。

三角島由荒島化身國際音樂休閒島，主辦方表示，此次活動不僅為了徵集名字，也希望藉此攜手社會各界共同開啟該島發展新篇章，為該島打造新形象。

據了解，參賽作品格式為「珠海XXX國際音樂休閒島、簡稱XXX島」，創作部分字數限3個字以內，要求簡練新穎，具有唯一性、獨特性、延伸性和文化力強、傳播力強。投稿作品可以用中、英文，或數字表達，且必須附有100字以內的文字說明。

徵名時間為12月1日至12月15日中午12時。活動共設置4個獎項，大獎1名可獲獎金和終身島主權益；終身島主權益包括個人免費每年5晚標準大床房住宿，及每年5次水上項目消費，每年總消費額度最高5,000元（約6,200港元）。活動結果將於明年1月1日在三角島舉辦的跨年音樂會上揭曉。