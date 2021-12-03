新店取名「幹部的店」　官媒批造成不良社會影響

雲南昆明市盤龍區近日有一家準備開張的店舖，被市民發現店名竟稱為「幹部的店」，因而引發熱議。對此店主稱「幹部」是其外號，因而用作店名。後經商議，店主表示願意更改店名。而北京市一份有官方背景的報章周四（2日）則發表評論文章表示，上述店主為店起名容易引起歧義和誤解，造成不良社會影響。

據報，該店位於一家大型超市之內，原定周五（3日）開業。記者聯絡到店主李先生，他表示自己曾在其他超市工作，同事、家人都喜歡叫他「幹部」，這外號已經陪伴他將近20年。他強調以此外號作為店名，是為方便朋友、同事來逛超市時，能一眼便認出這是他的店，並沒有其他意思。他又表示，店舖由超市統一管理，使用的也是超市統一的營業執照。

對於店舖名稱，有附近居民表示感到混淆，以為是老幹部退休後開的店，又或者只限幹部才能光顧。但也有人認為店名很有趣，令人印象深刻，又指店主只為招攬生意，實無傷大雅。

惟官媒周四發文指出，內地《廣告法》和《商標法》規定廣告不得有「使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象」，或「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」。店舖招牌雖然不是法律意義上的廣告或商標，但也不能違反上述立法精神。文章批評，在店舖名稱上打擦邊球、博取眼球的做法，根本站不住腳。