林業局職員殺妻騙保　婚前預謀買河豚毒素

浙江省台州市林業局一名戴姓職員，早前因炒股、炒虛擬貨幣失敗欠下巨額債務，竟先後誘導女友結婚、更改其保險受益人，再暗中以河豚毒素殺妻，騙取200萬元（人民幣，下同，約244萬港元）保險金。戴男因涉嫌故意殺人罪，周三（1日）出庭受審，惟案件複雜，法官未當庭宣判。

檢方指控，戴男因投資失敗負債260多萬元（約317萬港元），遂產生殺人騙保惡念。去年4月26日，戴男讓王姓女友網上投保了定期壽險；並於免賠期已滿後與王女結婚，同時誘導王女把保險受益人由父親更改為配偶。另一方面，戴男通過5名女性朋友，分別多次網購珍珠粉膠囊、河豚魚乾、河豚毒素等落毒工具。

至去年9月12日，亦即兩人新婚兩個月後，戴男為自己製造不在場證據，讓王女在家中服用裝有20毫克河豚毒素的珍珠粉膠囊，且在王女出現嘔吐情況後，再次要求她服下第二顆毒膠囊，最終導致王女死亡。

死者家屬表示，他們直至王女死前也對其婚訊不知情，僅知道她有男朋友，但家屬每次想與其見面時，男方都是以各種理由推脫。家屬代表律師表明，戴男行為構成直接的故意殺人罪和保險詐騙罪，要求判處戴男死刑，並對死者家屬的經濟和精神損失予以賠償。