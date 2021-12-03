公安部累計偵破368宗長江非法採沙案　涉額逾3億人民幣

內地公安部周四（2日）表示，自開始打擊長江非法採沙犯罪專項行動以來，公安機關至今已偵破368宗各類涉沙刑事案，拘捕1,282名犯人，搗破137個犯罪團夥，查獲168艘非法採沙、運沙船舶368艘，扣查涉案江沙逾710萬噸，涉額高達3.3億元（人民幣，下同，約4億港元）。

公安部周四在新聞發布會上指出，當局今年年初在沿江10個省（市）和長江航運公安機關，部署及開展為期一年的打擊長江非法採沙犯罪專項行動。會上另公布打擊長江非法採沙犯罪典型案例，分別涉及上海、江蘇、安徽、湖北、四川等多地。犯罪團夥分為盜採江沙、卵石、沙石，從3,800噸至83萬噸不等，涉案金額從28萬至2,600萬元（約33.8萬至3,146萬港元）不等。

其中以江蘇省南通仇某等人利用「三無」改裝船舶非法採沙案為例，長江航運公安局南通分局在今年7月根據線索，成功打破該盤據在江蘇如皋通揚河水域非法採沙犯罪團夥，現場抓獲24人，採沙船及運輸船共7艘。

經查，仇某、張某等人自5月以來，共同出資購買「三無」採沙船進行改裝，並僱傭人員非法採沙，盜採江沙後用運沙船將江沙運送至如皋石莊等碼頭過駁銷售，目前已查明涉案江沙6萬多噸，涉案金額200萬元（約242萬港元）。