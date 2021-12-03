美歐高層舉行涉華對話　關注香港及台海問題

美國和歐盟周四（2日）在美國首都華盛頓舉行第2屆「美歐中國議題對話」（US-EU Dialogue on China），雙方會後發布聯合新聞稿，對中國在南海、東海和台海採取的單邊行動，以及在香港、新疆及西藏的人權問題表示強烈關切，亦同意密切合作以應對與中國的競爭。

會談由美國副國務卿舍曼及歐盟對外事務部秘書長聖尼諾（Stefano Sannino）主持。會後的聯合聲明指出，雙方討論了中國持續侵犯人權的問題，包括在新疆和西藏系統性鎮壓宗教少數民族，以及香港自治權受到侵蝕。聲明又批評中國在南海、東海和台海採取的單邊行動，破壞地區和平與安全，並對美國和歐盟的安全和繁榮產生直接影響。

聲明重申，美歐雙方表明保護知識產權、重要基建及敏感科技的重要性。在整體對華政策上，聲明重申美國、歐盟與中國的關係多面向，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對華作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任方式管理與華的競爭及系統性對抗，就中國贊助或支持的虛假訊息深化美國和歐盟的訊息共享。

聲明指美歐雙方決定持續舉辦美歐資深官員、專家層級會議，下一屆高層對話預計明年中召開。有報道引述與會的美國官員指，美國和歐盟對中國構成的威脅看法日漸趨同。舍曼及聖尼諾周五（3日）會就印太問題進行高級別磋商。