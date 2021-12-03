內地警處理民眾糾紛遇襲鳴槍　村民中彈身亡

四川省宜賓市敘州區日前發生警員開槍事件，一名陶姓村民在警員調查時用磚頭和鐵筆襲擊警員，警員於是連開多槍，陶某中彈後傷重身亡，至於開槍警員則頭部受傷，事後送院治療。目前，檢察機關已介入調查。

宜賓市公安局敘州區分局周三（12月1日）通報稱，前一日下午約3時40分，該局觀音派出所接獲村民報警稱，其弟陶某（49歲）將共同修建的道路挖斷，令運輸飼料的車輛無法通行。

警員到場後，陶某及妻子熊某英不但拒絕配合，還辱罵警員。陶某之後用磚頭砸傷余姓警員頭部，又手持鋼筆衝向警員。余某經多次口頭警告無效，開槍將陶某擊倒。救護人員其後接報到場，惟陶某經搶救無效身亡。

死者的父親周三向記者稱，他育有3子1女，陶某排行第三。案發當日，大兒子因飼料無法運回家於是報警，陶某當時不在家，接到電話才趕回來，並與警員發生衝突。陶父表示，當時因車輛阻擋，未看見警員開槍的情況，只聽到6、7下槍聲。

內媒報道稱，陶某腿部中槍，送院途中死亡。遇襲的余姓警員則頭部受傷需縫合5針，仍在宜賓市敘州區人民醫院接受治療。至於陶某的具體死亡原因有待驗屍查明，相關善後工作正在進行。