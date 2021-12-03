滿洲里單日再多56宗確診　疫情蔓延5地

內地周五（3日）公布前一日新增96宗新冠肺炎確診病例，其中16宗為境外輸入，80宗本地個案中，內蒙古滿洲里市佔56宗最多，北京新增1宗病例，亦與前者有關聯。截至周四晚9時，滿洲里疫情已波及3省區市5地，該市周五上午8時起將進行第6輪大規模核酸檢測。

除內蒙古和北京外，新增本地確診個案分布為黑龍江哈爾濱市、雲南德宏自治州各10宗，陝西咸陽市1宗；新增境外輸入病例分別為上海6宗，廣西4宗，廣東3宗，北京2宗，天津1宗。同日新增24宗無症狀感染個案，14宗為境外輸入，10宗本地病例均由雲南德宏報告。至今內地累計98,993人確診，現有病例972宗，累計死亡病例4,636宗。

滿洲里市本輪疫自11月27日爆發至今，已擴散至內蒙古通遼市、黑龍江齊齊哈爾和哈爾濱市，以及北京市。周四（2日）在北京海淀區發現的1名確診者，常住哈爾濱市，於11月26日與哈爾濱市確診病例在密閉空間有接觸，2日後從哈爾濱太平國際機場乘機飛往北京大興國際機場，在京暫住地為海淀區琨御府東區7號樓。海淀區疾控中心周四隨即宣布，對琨御府東區採取管控措施，並對區內人士開展全民核酸檢測。