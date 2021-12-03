韓國安首長訪華晤楊潔篪　討論半島終戰宣言

南韓國家安保室室長徐薰於周四（2日）抵達天津，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會談，雙方就朝鮮半島終戰宣言等問題進行磋商。有韓媒認為，南韓藉這次會談為簽署終戰宣言尋求與中國合作，是簽署終戰宣言的分水嶺。

楊潔篪在會談中表示，明年是兩國建交30周年，中方願同韓方以此為契機，共同打造更加成熟、穩健的中韓戰略合作夥伴關係。他又指出，中韓雙方在區域合作、多邊框架和全球問題上要加強溝通協調，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。提到朝鮮半島問題，楊潔篪指中方一直主張南北雙方按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，通過對話協商解決。中方願同各有關方一道為維護半島和平穩定、實現半島長治久安發揮建設性作用。

韓媒報道稱，徐薰在會上表示，國際局勢正處於轉變期，在此背景下，半島地區的和平與穩定尤顯重要，韓中兩國保持溝通與合作比任何時期都顯得格外重要。他又指，韓方高度重視發展對華關係，期待同中方密切高層交往，全面深化經貿、文化、抗疫等各領域務實合作，積極支持中國舉辦北京冬奧會。

韓媒推測，徐薰或在會談中向楊潔篪說明過去韓美兩國就半島終戰宣言進行的磋商進展，並就宣言文案內容徵詢中方意見，更有可能請求中方說服北韓參與相關對話。圍繞半島終戰宣言，過去一直是韓美兩國在討論，若此次中國也加入，未來韓朝美中共同參與的「四方會談」有望得到提速。另有韓媒稱，明年北京冬奧會開幕在即，不排除南韓總統文在寅閃電訪華，借北京冬奧會作為改善南北關係和促進世界和平的契機。