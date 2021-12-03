受賄逾2009萬人民幣　鄭州政法委前書記囚14年

河南省鄭州市委前常委、政法委書記于東輝受賄案，周四（2日）在商丘市中級人民法院公開宣判。法院以受賄罪判處于東輝有期徒刑14年，並罰款200萬元（人民幣，下同，約242萬港元）；追繳在案的逾1,929萬元（約2,334萬港元）贓款，以及扣押在案的10根金條予以沒收，上繳國庫。

審理查明，于東輝在2006年至2020年期間，利用擔任濮陽市中級人民法院副院長、河南省高級人民法院民事審判第二庭庭長、洛陽市中級人民法院院長、鄭州市中級人民法院院長等職務便利，或以職權和地位形成的便利條件，插手干預案件，又為他人在職務調整、工作調動等方面提供幫助，非法收受30多人財物，折合共計逾2,009.6萬元（約2,431.6萬港元）。

法院認為，于東輝身為國家工作人員，以上行為已構成受賄罪，雖然他到案後認罪認罰，退繳大部分贓款，但于身為政法機關領導幹部，利用職權插手干預案件、利用幹部提拔、調整機會等大肆牟取私利，嚴重損害政法隊伍形象，社會影響極其惡劣，情節特別嚴重，依法應從嚴懲處，遂對他作出上述判決。