傳大陸海關系統刪立陶宛　貨物沒法清關

立陶宛因允許台灣在當地設立代表處，與中國大陸關係惡化。立陶宛傳媒周四（2日）引述業界人士稱，大陸海關據報已在電子作業系統刪除立陶宛，令從該國輸華的貨物沒法清關。立陶宛政府表示得悉相關情況，已就與大陸的經貿問題跟歐盟聯絡，尋求介入、集體應對及反制大陸。

報道引述立陶宛一名木材出口商指，在大陸的貿易夥伴沒法為其近日抵達上海的貨櫃清關，原因是自周三（1日）起，在當地海關電腦系統再沒有立陶宛這個國家。該大陸貿易夥伴轉述海關的說法，稱如貨物與立陶宛有關，便會被陸方拒收。有些貨櫃可從德國或其他歐盟國家出發，但只要有任何文件或證據顯示貨物與立陶宛有關，便沒法進入大陸港口。

另有多名大陸代理商告知立陶宛「被刪除」的消息，除了上海外其他港口也出現沒法清關的情況。立陶宛產業聯合會以至當地最大木材貿易商等亦證實事件。立陶宛中國貿易協會（LCTA）表示，大陸官方目前未正式對立陶宛貨物進口發出禁令，不排除上述情況是內部指示。有業界人士預料，陸方可能會把情況解釋為「誤會」，但暗中繼續製造麻煩，未來或有其他國家受害。

立陶宛外交部、經濟及創新部表示，未收到任何官方資訊。但外交部指，知道該國貨物在大陸清關可能遭到人為阻礙，將持續收集情報。經濟及創新部長阿莫奈特（Ausrine Armonaite）稱已準備好相關情況，將協助受影響企業取得必要的周轉資金，並提高對中小企業的信貸擔保額。