北京冬奧如期舉行　最大限度減疫情輸入風險

中國國務院新聞辦公室周五（3日）在北京召開新聞發布會，介紹北京冬奧會和冬季殘奧會最新籌辦進展，指北京將疫情防控放在首位，並採取一系列綜合的防控措施，最大限度降低境外疫情輸入傳播風險，切實保障參賽者和主辦城市人民的健康，確保比賽如期安全順利進行。

北京冬奧會和冬殘奧會運行指揮部調度中心執行主任閆成稱，北京冬奧會計劃於明年2月4至20日舉行，冬殘奧會則於明年3月4至13日舉行。目前各項準備工作已就緒。在場館和基礎設施方面，12個競賽場館全部完工，並通過認證，全面具備辦賽條件。在賽會服務保障方面，餐飲、住宿、醫療、交通等服務堅持「三個賽區（北京、延慶、張家口），一個標準」。

在疫情防控方面，北京冬奧組委除與國際奧委會、世界衞生組織等各方成立了疫情防控專項工作組，又與國家衞健委、北京市、河北省組建醫療衞生協調小組和疫情防控專班和專家組，實行「一場一策」、「一館一策」的防疫措施。

北京冬奧組委新聞宣傳部部長、北京市委宣傳部常務副部長趙衞東稱，為防止可能出現傳播，北京冬奧組委與國際奧委會、國際殘奧委會經研究決定，對涉奧人員嚴格執行「閉環管理」，註冊人員可在駐地、場館及場館之間，以及三個賽區之間自由流動。交通方式除了高鐵和24小時專車外，還提供收費的士服務。註冊人員完賽後離境前48小時內，將獲安排接受核酸檢測和開出證明，以備國際旅途需要。