高嘉瑜遭家暴案疑遭滅證　警再搜酒店帶走2人

台灣民進黨立委高嘉瑜舉報被男友林秉樞家暴，並強迫拍下不雅影片與照片，警方繼續調查。由於高稱看到藏有自己及其他女子私密影像的儲存裝置是白色，但檢方扣查的卻是黑色，懷疑林把證物掉包。警方周五（3日）二度到酒店搜索，發現一男一女自稱受託替林收拾物品退房，涉事儲存裝置去向未明。

新北地檢為釐清案情，周四（2日）晚8時半指示板橋分局，請專案小組警員到板橋馥都酒店翻閱閉路電視，查看林秉樞被拘提後其房間至今的人員進出情況。專案小組周三凌晨2時15分得悉一對男女向酒店櫃台表示，受託帶走林房內私人物品，因情況緊迫，24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞，檢察官遂指示警方於二人入房時展開搜索。

搜索行動於凌晨3時50分結束，警方將該對男女帶回板橋分局錄口供，至上午6時許讓他們離去。檢方並未透露二人身份、有沒有找到白色儲存裝置等，只稱正了解及清查儲存裝置來源，將全力搜證。報道指，二人是林秉樞的友人，因積欠5天的房費，周五是酒店方通知的最後退房日，故前來協助收拾物品。