樂玉成斥美民主峰會鬧劇　台立委出席場邊會

美國總統拜登下周四及五（9及10日）將召開首屆線上民主峰會，台灣應邀參加。美方在會前與夥伴組織舉辦多場場邊會談，台灣無黨籍立委林昶佐周四（2日）受邀出席國會系列活動，是唯一的台灣和亞洲代表。大陸外交部副部長樂玉成批評，所謂民主峰會完全是一場鬧劇，是典型的冷戰思維。

民主峰會有逾百個國家及地區參加，討論共同對抗威權、打擊貪腐及促進尊重人權，台灣將派出行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴與會。美方周四起與夥伴組織合作舉辦多場場邊會談，為主峰會揭開序幕。林昶佐出席由美國國會跨黨派組織「眾議院民主夥伴」舉辦的場邊會，討論如何透過強健立法、捍衞民主制度與原則，來抑制威權主義。

林昶佐在會上批評，大陸透過「防火長城」審查網絡言論，人民受人臉辨識系統控制，自身社會信用評分高低決定他們能否搭高鐵或使用其他公共服務。他又稱，大陸利用科技試圖入侵台灣或其他地區，手段包括製造假訊息、散布仇恨言論、煽動社會分裂、破壞人民對民主信心等。他提到，台灣今年初通過「開放國會行動方案」，擬在2024年前實現目標。

樂玉成周四與俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行視像會談時，批評民主峰會完全是一場鬧劇，強調民主不是個別國家的專利；暗斥有的國家民主紀錄並不光彩，卻以民主權威自居，隨意篡改民主定義、亂設民主標準，將之「工具化」以謀取私利。他指摘，民主峰會不僅不能解決現有挑戰，更會加劇世界混亂和分裂，這種假民主之名、行反民主之實的做法十分荒唐，不得人心，注定失敗。