文旅部加強監管短片平台　禁借網紅兒童牟利

隨着內地網紅事業興起，不少家長把孩子打造成「網紅兒童」，將他們當成賺錢工具，自己變成「啃小族」。文化和旅遊部網站周三（1日）公布《文化和旅遊部辦公廳關於加強網絡文化市場未成年人保護工作的意見》，當中提出嚴禁借「網紅兒童」牟利，要求壓實市場主體責任，加大行業監管力度。

網絡短片平台上愈來愈多不種風格的「網紅兒童」，一些萌娃類帳號動輒擁有數百萬以至上千萬的粉絲。有的主要是兒童自身出鏡，展示日常學習生活狀態；更多的是父母要孩子一起出鏡，甚至拍攝一些劇情，不少更趁機「帶貨」推銷童裝。有影片顯示一名女孩坐在水中，面部和頭髮被水珠打濕，擺出不雅姿勢，吸引大批網民圍觀及評論，引起爭議。

文化和旅遊部發布的意見批評，部分網絡文化平台存在「兒童邪典」內容、利用「網紅兒童」牟利等不良現象，對未成年人價值觀產生錯誤影響，嚴重妨害其健康成長。意見提出，嚴格管控未成年人參與網絡表演，依法嚴肅處理有兒童單獨出鏡或由成年人攜帶出鏡超過一定時長、且經核定為借助兒童積累人氣並謀取利益的直播間或短片帳號，或利用兒童模特兒擺出不雅姿勢、做性暗示動作等吸引流量、帶貨牟利的帳號。

意見亦提出，督促網絡文化平台切實加強用戶識別，嚴格保護個人資料，堅決阻斷有害內容，有效規範金錢打賞等行為，並持續改善功能設置，針對兒童使用其服務設置密碼鎖、時間鎖、消費限制、行為追蹤等保護機制。相關部門亦應着力規範網絡文化單位經營許可審批，研究完善監管制度，切實暢通舉報渠道，持續加強巡查執法，並加大信用監管力度。