傳《蘋果日報》台灣業務將於本月關閉

臨近歲晚，壹傳媒恐全面捱不過2021年！外國傳媒引述消息人士透露，隨着營運資金即將用光，壹傳媒計劃本月關閉《蘋果日報》的台灣分部，受影響的員工約300人。由於台灣《蘋果日報》已於今年5月18日停止紙本發行，香港《蘋果日報》也於6月24日停刊，故消息一旦屬實，意味壹傳媒正式走進歷史，完全壽終正寢。

與此同時，有消息稱，壹傳媒在香港的臨時清盤人譚競正會計師事務所，其負責人譚競正及文景城已聯繫《蘋果日報》台灣子公司，詢問有關其資產的信息。該會計師事務所是於11月10日獲香港高等法院委任為公司之共同及各別臨時清盤人，直至呈請獲裁定或高等法院另行頒令為止。

據消息人士透露，《蘋果日報》的台灣業務將在本月耗盡所有營運資金，並停止出版，約300名受影響的員工將獲遣散費。報道指出，壹傳媒無回覆電郵查詢，《蘋果日報》台灣辦公室也未接聽電話。

關於《台蘋》資金將用完之傳聞，據了解，約在10月底11月初即有不願具名的員工傳說，撐不到11月底，但仍未能獲得相關的證實；留任的部分員工其實心裏都有準備，雖然期待新的買家入主，但因這部分一直未有進一步進展，大多數員工預期可能只能撐到明年1月。

至於《台蘋》原運作之工會，先前的相關幹部已離職，不再處理工會事宜。工會官網的訊息自從今年7月30日亦未有新的訊息。另外，據了解，《蘋果日報》的商標被黎智英註冊在海外控股公司，台蘋使用其商標是獲該公司授權，《台蘋》新買家只能買得到公司，但得不到該海外公司的商標授權，使買家卻步無法再談買《台蘋》一事，加上《台蘋》目前的主管層級低，未獲香港高層授權，無法主談，也未有進一步說明。

另壹傳媒曾在今年6月底聲稱，有不具名的獨立第3方向其提議購入台灣業務，一直到8月，壹傳媒都沒有做出進一步決定，僅表示正與有興趣的投標人進行談判。按壹傳媒披露的數據顯示，截至5月31日，其未經審計的銀行和現金餘額約3.378億港元，其中有部分帳戶遭香港政府凍結。

事實上，正在香港赤柱監獄服刑的壹傳媒創辦人黎智英早已打定輸數，上月有台媒報道，他今年9月把台北市大安森林公園首排豪宅「頂高麗景」12樓單位，賣給兒子黎崇恩名下的「維港有限公司」後，已把在台主導房產投資的多間港商法人地址，變更至台北市文山區萬隆街的一間鐵皮屋，與今年才成立的維港公司同址。

本報記者曾到萬隆街走訪，有當地鄰居接受採訪時表示，該間鐵皮屋的屋主長期身處境外，不在台灣，鐵皮屋平日均出租予他人作為倉庫，甚少開門；該鄰居強調，不太清楚鐵皮屋的產權與租用人身份，也不知道有誰租用或在該處設立公司。