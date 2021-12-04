當街狂毆7旬退伍老兵致死　醉漢被判死刑

廣西玉林市博白縣一名年屆70歲的李姓退伍老兵，早前遭一名22歲秦姓醉酒男子當街毆打，李翁送院搶救後不治，引起輿論哄動。內地傳媒周五（3日）引述李的兒子稱，案件近日已在玉林市中級人民法院宣布，秦男犯故意殺人罪，被判處死刑，剝奪政治權利終身。

案發於去年10月27日上午8時許，秦男飲酒後在街上遊蕩期間，忽向途經的李翁借手機使用，惟李翁拒絕後，秦男心生怨氣，便一路尾隨李翁，並突然加速衝向他，從背後將其打倒，再瘋狂毆打李的頭頸；李翁曾多次試圖站起，卻被秦男再次摔倒，秦更踩住李的手或勒頸，使李無法反抗。及後，秦男走向附近早餐店，把用餐的群眾嚇跑後，又返回現場繼續狂踢倒地不起的李翁。事後，李翁被送院搶救，延至今年3月8日不治。

經法醫鑑定，李翁的死因是顱腦損傷後長時間處於昏迷狀態，併發肺部感染，促使肝臟疾病惡，最終導致多器官功能衰竭而死亡。據悉，李翁曾於1979年參與越南自衞反擊戰，身負重傷，榮獲三等功，1983年回到博白縣人民武裝部，1986年轉業到工商管理局後退休。

秦男辯稱，他案發前曾喝酒，還因醉酒摔倒幾次，因手機不見了，才向死者借手機，希望通過致電自己的號碼來尋找手機；他對毆打死者一事沒有異議，但對被指控的罪名有異議，認為自己是在醉酒狀態、無意識的情況下毆打死者，並非有預謀犯案，不構成故意殺人罪，而是構成故意傷害罪，並請求法庭從輕處罰。

對於被告的辯解，法院認為，秦男已是成年人，飲酒後雖自我控制能力下降，但並非完全喪失辨認控制能力；他為洩憤毆打受害人的要害部位，導致受害人死亡，有殺人的故意和行為，其行為構成故意殺人罪；另法院查明秦男曾於2017年因故意傷害他人被判囚，在2018年12月6日才刑滿釋放。

法院指出，被告犯案手段殘忍，後果嚴重，應從嚴懲處；雖然他被捕後如實供述罪行，同意認罪認罰，但他憑酒瘋毆打無辜受害人致其死亡，造成的後果嚴重，社會影響惡劣，應給予最嚴厲的處罰。加上被告人有前科劣迹，酌情應從重處罰，於是作出上述判決。