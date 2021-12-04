用地溝油熬製火鍋　火鍋店遭罰款6人判囚

內媒周五（3日）報道，四川簡陽市人民法院近日公開審理一宗涉及「地溝油」（包括回鍋油、廢棄食用油等）的食品安全犯罪案件。涉事火鍋店老闆鍾某等6人生產、銷售有毒有害食品罪成，分別判囚10個月至3年不等；該店另被罰款約138萬元人民幣（約170萬港元）。

報道指，涉案火鍋店從2014年開業至今，並沒嚴格的餐廚廢棄物和廢棄油脂管理制度；在老闆鍾某和王某的授意和安排下，侍應負責將每日顧客食剩的火鍋湯底，回收後倒入裝有過濾盆的金屬桶內，廚師長或廚師待回收火鍋油沉澱後，再進行循環熬製。到火鍋店翌日營業時，他們將這些火鍋老油加熱後，加入盛有火鍋料的鍋內奉客。

法院認為，民以食為天，食以安為先，在火鍋中添加「地溝油」侵害消費者的身體健康和生命安全，損害他們的合法權益，違法者必須為無良行為負責。被告除了被判囚，自刑罰執行完畢日起，終身不得從事食品生產經營管理工作、或擔任食品生產經營企業食品安全管理人員。法院亦責令公益訴訟被告在簡陽市市級媒體上公開道歉，並向簡陽市財政專戶支付生產銷售涉事食品金額的10倍罰款。