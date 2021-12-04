省人大通過反家暴法　制止暴力可視作見義勇為

內地家暴事件時有所聞，江蘇省十三屆人大常委會第二十七次會議周四（2日）表決通過反家庭暴力條例，鼓勵民眾向公安機關等報告家庭暴力行為；民眾制止家庭暴力行為後，經公安機關查實符合見義勇為人員確認條件，會依法予以確認。條例將於明年3月起實施。

條例明確了4類家庭暴力類型，有身體暴力、精神暴力、性暴力和經濟控制，具體行為包括毆打、綑綁、凍餓、殘害等人身傷害行為；拘禁、限制對外交往等限制人身自由行為；跟蹤、騷擾、經常謾罵、恐嚇、以人身安全威脅、侮辱、誹謗、散布私隱，以及漠視、孤立等精神侵害行為；強迫發生性行為等性侵害行為；實施非正常經濟控制、剝奪財物等侵害行為。

基於傳統觀念，家暴受害者往往不會及時對外公開，或到醫院要求診斷證明，因而錯過最佳的取證時機。為解決這問題，條例規定鄉鎮政府、街道辦需增強基層工作人員的意識和能力；醫療機構及工作人員如在診療過程中，發現患者遭受或疑受家庭暴力，應詳細做好診療紀錄並妥善保存，根據受害人或公安機關的要求，出示醫學診斷證明。

江蘇省人大常委會法工委委員嚴冬表示，未成年人、老年人、殘疾人、懷孕和哺乳期婦女、重病患者在家庭關係中處於弱勢地位，因此條例加強了對這些特殊群體的保護，例如設定強制報告制度，當學校、幼稚園、醫療機構、居委會、村委會、社會工作服務機構、救助管理機構、福利機構及工作人員發現有人遭受或疑受家庭暴力，應及時向公安機關報案，並提供保護和幫助。