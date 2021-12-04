網購麻醉藥迷姦女下屬致死　男上司判囚終身

廣東佛山市一名23歲陳姓女子今年初飲醉後，遭其任職公司一名彭姓上司帶到酒店內，數小時後因麻醉藥物七氟烷中毒，致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。案件周五（3日）在佛山市中級人民法院宣判，彭男犯強姦罪，被判處無期徒刑，並剝奪政治權利終身。

檢方指控，彭男從2018年發現自己存在性功能障礙後，沉迷於迷姦等色情影片，並網購情趣用品、多種安眠藥和麻醉類藥物七氟烷等，伺機作案；今年1月23日，彭男得知陳女失戀後，認為有機會與她發生性關係，於是邀請她一起消夜，並於翌日凌晨把喝醉的陳女帶到高明區荷城街道某酒店房間內。及後，彭男趁陳女入睡後，把七氟烷倒在紙巾上，並放置於陳的鼻子下方使其吸入，再趁陳昏迷時趁機強姦，但因無法勃起而未能得逞。

同日清晨5時許，彭男發現陳女昏迷不醒，因擔心事情敗露，於是離開酒店把裝有七氟烷的瓶子及情趣用品丟棄，隨後才返回房間報警，謊稱陳女醉酒不醒。救護員趕到現場後，證實陳女已當場死亡。經法醫鑑定，陳女的死因是七氟烷中毒導致急性呼吸、循環功能障礙。

死者家屬透露，彭男在庭審時曾承認部分犯罪事實，並指七氟烷是從網上購買的，此前未侵害其他女生；惟彭男否認強姦，辯稱陳女是自願與彭發生性行為，即便構成強姦罪也是強姦未遂，惟法院未有接納。另彭男家屬曾提出不到30萬元人民幣（約37萬港元）的賠償方案，希望獲諒解，惟陳女家屬拒絕接受。陳的父母此前曾提起附帶民事訴訟，向彭男索賠，後因擔心讓彭獲得從輕處罰的機會，最終決定撤回民事起訴。

最終，法院認為彭男違背婦女意志，趁他人熟睡之機，使用藥物麻醉的手段實施強姦，導致1人死亡，其行為已構成強姦罪。法院認為，彭的犯罪手段卑劣，並造成嚴重後果，社會影響極壞，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲，鑑於他到案後如實供述基本犯罪事實，可從輕處罰，遂作出上述判決。