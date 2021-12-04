傳游說議員拖慢審議新疆勞動法案　白宮否認

美國國會眾議院最快下周表決《防止強迫維吾爾人勞動法案》，通過後將禁止美國進口來自中國新疆的貨物。但有美媒評論暗示，拜登政府正悄悄地游說國會議員拖慢審議該法案，尋求更有針對性的做法及其他國家的支持。白宮周五（3日）回應時，否認上述指控。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）周五撰文指，民主黨主導的國會似乎難以將上述法案送到總統拜登的辦公桌上，雖然參眾兩院的民主黨領導層公開表明支持該法案，但卻以程序問題和未來行動承諾為由，未就通過兩院的共同策略達成一致。

羅金又引述政府消息人士指，副國務卿舍曼今年10月與民主黨參議員默克利通話時，表明政府傾向採用更具針對性和更慎重的方法，來確定甚麼商品屬強迫勞動的產物，並強調取得盟友支持是關鍵，比單邊行動更有效。

白宮發言人普薩基及民主黨方面均否認，拜登政府游說國會議員拖慢審議《防止強迫維吾爾人勞動法案》。舍曼周五在一個智庫活動上被問及華府是否支持該法案時，稱他們仍關注新疆人權狀況。默克利則未評論舍曼的言論。