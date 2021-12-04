市警察局擬降低閉路電視傳輸頻寬　議員炮轟

台灣台北市警察局今年底開始至2023年，將更換全市1.6萬部路邊閉路電視，將原有的30萬像素提升至200萬像素，卻打算將傳輸頻寬從3Mbps降為2Mbps，結果遭多名市議員批評。對此，市警局解釋，因新設攝錄機性能提升，同時使用最新解壓縮技術，才降低頻寬需求。

多名市議員批評，市警局為節省6,000多萬元新台幣（約1,711萬港元）的網絡傳輸費，竟擅自變更顧問公司提出的規格，包括200萬像素、每秒顯示15張的攝錄機，以及提供至少3Mbps頻寬等需求建議，執意將頻寬降為2Mbps，大大降低車輛與行人特徵的辨識正確率。有市議員更直言，原先的閉路電視本拍不出甚麼東西，好不容易才能全面更新，卻恐因頻寬不足，導致影像出現模糊、遲緩、停頓等，如遇上刮風下雨，恐讓影像品質狀況更糟。

另有議員批評，警察局耗資大幅提升錄影監視系統的規格與辨識功能，卻為省下傳輸費而降低頻寬，最後可能連100萬像素的攝錄機都不如，其造成的錄影「治安死角」，又如何達成警方所擔保的「有效遏止犯罪發生，保護社會安全的目標」。

對此，市警局強調，本次汰舊換新案除了攝錄機本身性能提升，也配合使用最新H.265解壓縮技術，能降低頻寬需求，也提升影像品質與影像壓縮率，未來可有效降低網絡傳輸及後端機房儲存的成本。警方又指，未來將持續測試實際傳輸頻寬流量與畫面品質，配合犯罪偵防功能及警員實際辦案需求。