傳遭陸貿易封殺　立陶宛擬要歐盟交涉

立陶宛與中國大陸關係緊張之際，周四（2日）傳出大陸海關在電子作業系統刪除立陶宛，令該國貨物無法在大陸清關，甚至遭退運下架。立陶宛周五（3日）形容事件是「未經宣布的制裁」，計劃下周要求歐盟委員會向中方提出交涉。歐盟表示，正與立陶宛和歐盟駐華代表團聯繫，以核實相關情況。

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯回應事件指，這對部分歐盟成員國實施制裁的情況是前所未見，又指歐盟委員會權責涵蓋貿易政策，將要求歐盟介入維護立陶宛權益。財長思凱斯特（Gintare Skaiste）表示，大陸佔立陶宛出口總額約1%，料對立陶宛產業和經濟影響有限。總統瑙塞達對陸方決定感遺憾，希望政府能協助補償企業損失。

立陶宛傳媒指，事件對當地食品飲料和農林牧相關行業影響最大，高科技產品和服務等則影響甚微。美國副國務卿舍曼周五與歐盟對外事務部秘書長聖尼諾就印太問題磋商，期間對大陸的經濟脅迫行為，包括對台灣和立陶宛遭欺凌感憂慮。立陶宛上月允許台灣在當地設立代表處，大陸批評立陶宛有違一中原則，下調兩國外交關係級別。