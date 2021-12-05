大學生拍片嘆地盤辛酸　遭約談後變正能量

吉林一名22歲土木工程系大學生，今年畢業後進入地盤工作，因工作辛酸拍片分享引起網民關注；不久卻被上司約談。此後，其影片一改作風變得「正能量」；土木工程行業上周更傳出要求工人申報社交媒體帳號。

事主今年7月起以帳號「大猛子ym」紀錄生活。他介紹，自己畢業後如大部分同學一樣參加校園招聘，幸運簽約國企成為一名負責調度工作的技術員。然而大猛子入職後，卻體驗到地盤戶外工作烈日當空；朝六晚十、一周七天的高強度工作；以及每天要接聽幾十個電話，與陌生年長工人艱難溝通，因而產生難以排解的負面情緒。

大猛子的情況引起諸多對於土木工程畢業生現狀的討論。有2010年土木系學生表示，土木工程以往的確是很多人眼中的熱門學系；但如今內地房地產和基礎建設不再如此興盛，地盤只需要勞動力，即使是大學畢業生也無補於事。

然而到11月中，大猛子突然表示被公司約談，他認為是自己的內容太真實，並許諾約談結束後正常拍片。消失4天後，大猛子在帳號上表示自己一切正常，只是太累沒拍片。重新上載影片後，網民卻發現大猛子影片背景已由戶外轉為室內，片中亦增加了不少正能量言詞，包括「日子愈來愈好了」、「拍片是傳播快樂等」。

到上周四（12月2日），多名土木工程業內人士更在社交平台透露，地方住建委已要求國企統計員工的社交帳號等資料，若帳號關注者數量過萬，則須向公司上級備案。通告要求員工請勿發表損害企業形象的內容，如有應自行整改；上述要求已納入各公司黨建責任制考核。