藍天救援隊8天3人犧牲　死者家屬批評裝備不足

藍天救援隊是內地著名的民間救援機構，曾參與多次重大災難的救援工作。然而河北邯鄲市的藍天救援隊，近日接連在兩次救援行動中，犧牲了3名隊員，引起輿論關注；甚至其中一名犧牲隊員武海義的兒子公開質疑，其父親並不懂游泳，為何會參與水上救援任務，又批評救援隊的裝備不足。

內地傳媒上周六（4日）報道，上月23日，邯鄲市大名縣藍天救援隊在漳河搜索落水漁民時，發生救生艇側翻意外，導致一名隊員死亡；至上周三（1日），邯鄲市廣平縣及臨漳縣的藍天救援隊在同一地點，搜索落水漁民時，同樣發生救生艇側翻，造成7人落水，2人死亡。短短8天內，當地的藍天救援隊便損失了3名隊員，死者年紀最大的為47歲，年紀最小只有僅22歲。

廣平縣藍天救援隊隊長弓燕接受內媒採訪時表示，執行水上救援任務要求隊員必須掌握游泳技能，武海義「不可能不會游泳」，武也曾參與過水上救援培訓，對於其兒子的說法，該隊將進一步了解。她又指，隊員執行水上救援時，會配備救生衣、頭盔、水域服等，都是專業級別裝備。

有水域救援專家翻查事故現場的救援短片後表示，在上周三的事故中，落水隊員遭遇了「沸騰線」，，水流翻滾導致難以脫身。他表示，激流救援需要極強的專業知識和專業技能，建議民間救援隊伍專門建立激流救援分隊，以應對複雜水域救援。

資料顯示，藍天救援體每年展開的水域救援超過5,000次，針對激流和複雜水域的救援能力不足問題，該隊已展開針對性的措施，包括在今年7月於湖南連續展開了四期激流水域教官選拔與培訓，準備在全國範圍內進行水域救援技術普及工作，但因疫情和季節原因，後續培訓延遲到今年底。