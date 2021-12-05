中年女學跳舞遭暴力壓腿？涉事機構︰污衊抹黑

安徽合肥市一名39歲陳姓女子近日在網上發文控訴，指自己今年1月在當地一間舞蹈機構練舞時，被舞蹈老師暴力壓腿，導致髕骨脫位，留下終身不能跳舞的後遺症；又指自己持續維權不果，已把舞蹈機構負責人告上法庭。內媒記者上周六（4日）向涉事舞蹈機構負責人陸媛媛查詢，對方表明將積極應訴，並就陳女士抹黑一事，向法院提起訴訟。

陳女士憶述，她自幼便熱愛舞蹈，雖然小時候家境貧困無法學舞，但開始工作後，便一直在各大健身房、舞蹈工作室學習舞蹈，迄今已有10多年。她2019年起轉到涉事舞蹈機構學習舞蹈。今年1月8日晚上7時許，由於舞蹈中包含了「劈叉」動作，導師倩倩（藝名）見陳女士的姿勢不標準，於是協助她壓腳。

陳女士續稱，她當時「只感到一陣重壓，然後就是劇烈的疼痛」，忽然聽到自己的膝蓋發出「砰」的一聲，「就像開啤酒蓋一樣」，於是立即叫導師停止。及後，她繼續上完舞蹈課，在下課才購買「雲南白藥」敷藥。直至同月13日，陳女士實在難忍疼痛，才到醫院求助，發現其左膝蓋髕骨脫位，醫生更指她「這輩子都不能劇烈運動了，別說跳舞，就正常跑跳都不行了，不然髕骨就會反覆脫位」。

陳女士事後報警求助，並向舞蹈機構追討賠償，惟對方只支付了約1,100元人民幣（約1,360港元）醫療費用。陳女士批評店方不負責任，她至今仍未能恢復工作，只能靠積蓄維持生活。由於警方介入協解不果，陳女士最終決定起訴該舞蹈機構。惟陸媛媛反指陳女士污衊，批評她事發時未有通知老師或店長，過幾天後才聲稱受傷，又指事發時只進行一個「開胯拉伸」的熱身運動，該機構已就陳女士污衊該店名譽提起訴訟。