內地昨增59宗確診　滿洲里兩官員防疫塞責遭免職

國家衞健委周日（5日）通報稱，內地前一日新增59宗確診病例，包括17宗境外輸入和42宗本土感染病例，無新增死亡病例；目前累計確診99,142宗，其中4,636人死亡。其中內蒙古呼倫貝爾市上周六（4日）出現30宗本土感染；因防疫履職不力，內蒙古滿洲里兩名官員被免職。

通報顯示，除內蒙古外，本土確診另有黑龍江哈爾濱市10宗和雲南德宏州2宗。新增境外輸入分別為雲南7宗，上海4宗，天津和遼寧各2宗，廣東和廣西各1宗；另新增21名無症狀感染者。目前仍有1,036名患者需留院治療，其中12人為重症病例。

內蒙古洲里市紀委監委上周六通報稱，因扎賚諾爾區公安局副局長趙輝、滿洲里市總工會副主席宿衛東在疫情防控工作中存在大局意識不強、履行職責不力、工作推諉拖沓等問題，被免職處理。

其中趙輝被指拖延時間開始實行防疫工作安排，影響密切接觸者隔離轉運等工作，致使相關工作嚴重滯後。宿衛東被指工作責任心不強，對隔離點內隔離人員底數不清、情況不明，落實疫情防控工作要求不到位。