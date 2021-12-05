華《美國民主情況》報告　斥美已非民主燈塔

美國「民主峰會」召開前夕，中國外交部周日（5日）發表《美國民主情況》報告，指出美式民主背離民主制度設計初衷，已衍生嚴重社會問題；惟美國仍自詡為民主燈塔，以民主為名發動對外戰爭引發人道主義災難，批評美方應當反躬自省。

報告形容，美式民主已淪為金錢政治，政府權力被富裕精英階層把持；國會政客往往為其背後金主服務；當地新聞業被少數傳媒集團壟斷，服務於金錢和黨派政治；普通民眾卻對政策制定沒有任何影響力。報告認為，美式民主體制下個別否決權影響力過大，不單導致政府效能弱化，兩黨政客更為鞏固黨派立場否決對手議案，造成政治極化加劇，放大社會分裂。此外，美國總統選舉所遵循的古老選舉人團制度，導致當選總統代表性不足、各州地位不平等、搖擺州獲過分關注，損害了公平正義。

報告提到，美國種族歧視問題定期爆發，例如明尼蘇達州黑人弗洛伊德去年因警察暴力執法致死，美國頻傳針對亞裔的欺凌暴力等，均顯示美式民主實踐亂象叢生。此外，美國今年1月的國會山莊暴亂，亦動搖美式民主體制的自由與法治。但有美國政客一邊形容國會暴亂是恐襲，一邊讚揚香港立法會的暴力示威，足見其雙重標準。美國應對新冠疫情混亂，令至少77萬名民眾付出生命代價，更重創經濟，問題癥結則在於美國政客把將抗疫問題政治化。

對外方面，報告批評美國不顧其他國家歷史文化，強行推動民主改造，甚至干涉他國內政、顛覆他國政權，導致許多地區深陷戰爭，嚴重損害世界和平，更釀成多國人道災難。例如美國發動長達20年的阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、敍利亞戰爭，均令大量當地平民流離失所。報告斥責，美國倚仗自身金融霸權和技術優勢，頻頻採取單邊霸凌行徑，持續嚴重侵犯中國、俄羅斯、古巴、伊朗、白羅斯、敍利亞、津巴布韋、北韓、委內瑞拉等國人民的人權。自中美首階段經貿協議生效以來，美國累計把940多個中國實體和個人列入各類限制清單；截至10月19日，美制裁含香港、澳門在內的中國實體和個人數量達391個。