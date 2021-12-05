台軍士官涉性侵女下屬　聲請撤銷羈押遭駁回

台陸軍馬祖防衞指揮部一名吳姓士官，早前涉嫌在營區內性侵一名女士兵，被捕後矢口否認犯行，檢方遂向連江地方法院聲請羈押禁見，獲法院批准。吳男遭羈押1個多月後，改口承認犯行，並向法院聲請撤銷羈押，惟法院認為難保他仍有翻供的可能，最終駁回。

台媒報道，吳男在馬祖服役長達11年，今年9月3日台灣的「軍人節」當天，他以分配打掃勤務為由支開其他士兵，並要求受害女兵單獨到寢室向他報到，其後趁機性侵得逞。受害女兵不甘受辱向長官舉報，憲兵隊及警方介入調查後，依妨害性自主罪移送連江地檢署偵辦，惟吳男矢口否認犯行。

遭羈押1個多月後，吳男才承諾犯行，但辯稱因一時衝動，且保證不會與受害人聯繫；他又指自己有部分金融帳戶、車貸及信用卡等費用，已遭銀行通知催繳，需親自處理，於是向法院聲請撤銷羈押及具保停止羈押。

惟法院認為，吳男經過1個多月才開始坦承犯行，足見他避責行為明顯，且犯後曾以不明方式取得受害人聯絡方式，現時案件最主要的證據多為受害人的指控，首先要確保受害人的證詞不會受不當因素影響，於是駁回吳男的聲請。