傳華成立稀土巨企　阻西方搶戰略金屬

中美關係波瀾迭起之際，美國傳媒引述知情人士指，中國最快本月在礦業發達的江西省成立一間稀土巨企，目標是成為全球首屈一指的稀土公司，加強管控稀土供應和價格，保持在戰略金屬全球供應鏈的主導地位。

《華爾街日報》上周六（4日）報道，「中國稀土集團」（China Rare Earth Group）透過合併數間國企的稀土資產而成，包括中國五礦集團公司、中國鋁業股份有限公司、贛州稀土集團有限公司。上述公司及負責監管大型國企的中國國務院國有資產監督管理委員會都沒回應報道，目前未知新集團業務會否覆蓋全國。

知情人士透露，合併後的稀土集團將進一步加強中國政府的定價權，避免華企之間發生內訌，同時削弱西方國家企圖主導稀土領域的努力。中國稀土行業由中國五礦、中國鋁業、北方稀土、廈門鎢業、南方稀土和廣東稀土組成，因此其中兩個舉足輕重的集團資產重組，等於重新塑造中國混亂的稀土產業格局。

稀土是武器及高科技電子產品所需的關鍵原材料，中國稀土具有明顯資源優勢。美國地質勘探局資料顯示，去年全球稀土儲量為1.2億噸，中國儲量為4,400萬噸，佔36.6%居全球之冠。報道引述分析指，中國稀土產量佔全球70%以上；美國白宮一份報告估計，中國控制全球55%的稀土開採，以及85%的精煉過程。

西方國家和中國關係日益敏感，憂慮中國會將稀土這種重要戰略資源用作地緣政治武器，達到戰略目的。今年2月，美國國防部與中國以外最大規模的澳洲稀土生產商Lynas簽署技術投資協議，在美國德州開設輕型稀土加工設施，減少對中國的稀土依賴。總統拜登又簽署行政命令，將稀土列為4個關鍵領域之一，需採取更有力政策以降低供應鏈風險。