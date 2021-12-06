亞洲實力指數出爐　美陸同列超級大國

澳洲智庫洛伊研究院（Lowy Institute）周日（5日）發表亞洲實力指數報告，表示美國仍然是區內實力最強的國家，中國大陸緊隨其後，但新冠疫情減弱其實力。與此同時，印太地區安全形勢不確定性加深，形成「顯著」的戰爭風險。

報告依據軍事實力、經濟實力、文化影響力、外交影響力、防禦網絡、經濟關係、未來資源、復原力，評估印太地區26個國家及地區的整體實力，當中只有美國及大陸列為「超級大國」，分別有82.2分及74.6分；之後是日本、印度、俄羅斯、澳洲等15個被列為實力中等的國家及地區，餘下的則歸類為「小國」。

在美國與大陸的細項得分方面，美國在復原力、軍事實力、未來資源、外交影響力、防禦網絡、文化影響力位列榜首，更是首次在未來資源超前大陸。報告指美國整體實力是自2018年來首次增加，在經歷特朗普政府時代的低潮後，總統拜登上任後加強在亞洲的外交影響力，例如向區內捐贈9,000萬劑新冠疫苗。

大陸整體得分較去年下跌1.5分，只在經濟實力及經濟關係保持亞洲第一。報告指大陸在復原力的表現取得最大進步，即阻嚇針對國家穩定的外部威脅，理由是大陸愈來愈減少依賴歐盟及美國這兩個主要貿易夥伴，轉為本地消費模式。

報告認為，美國的印太地區盟友及印度等重要平衡勢力應對大陸崛起時，「從未像現時如此依賴美國的能力和意願」，以維持軍事及戰略平衡。惟印太地區新興的軍事勢力平衡能否達到威懾作用及戰略穩定仍然有待探討，而敵意的深度、美陸競爭的幅度，加上存在多個潛在引爆點，意味爆發戰爭的風險顯著。

新冠疫情破壞印太地區整體繁榮，減弱大陸的整體實力。報告寫道：「北京現時的整體實力更不可能在這個10年結束前，超越匹敵的競爭對手。這代表大陸在世界崛起時，沒有事情是必然，大陸將極不可能得到美國曾經擁有的主導地位。」

亞洲實力指數排名（頭10位）

1/ 美國：82.2分

2/ 中國大陸：74.6分

3/ 日本：38.7分

4/ 印度：37.7分

5/ 俄羅斯：33分

6/ 澳洲：30.8分

7/ 南韓：30分

8/ 新加坡：26.2分

9/ 印尼：19.4分

10/ 泰國：19.2分