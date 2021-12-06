台漢醉酒鬥毆掛彩 上網謊稱被警員打惹議

台灣桃園市一名吳姓男子上周六（4日）凌晨醉酒，與友人鬥毆後掛彩，被帶回警署調查。吳男事後卻在社交平台聲稱被警員毆打，批評警方執法過當、官官相護。桃園警方周日（5日）公開閉路電視畫面證實吳男造謠，將以涉嫌《污辱公署罪》調查吳男。

吳男發文聲稱，自己上周六凌晨4時與朋友爭執，警方把雙方帶回武陵警署後，各人卻在拘留室被鎖上手銬，掛在牆上輪流毆打。吳男強調，自己和朋友均已配合調查；文章附上吳男右眼紅腫一片、在警署前手持寫有「臉部和雙手、前臂挫傷」的診斷證明書等照片。

然而桃園警方通報，實情是上周六吳男與另外4男2女在卡拉OK唱K後，吳男突然掌摑同行一名楊姓男子，引發口角。吳男、楊男一度被勸走後，又再次爭執動手，互毆倒地受傷，警方遂以《社會秩序維護法》帶走兩人。警方同時公開吳男步入警署的影片，顯示其當時已鼻青臉腫。

桃園警分局副分局長吳富田嚴斥，吳男網上發文虛構不實，意圖混淆大眾視聽，刻意醜化警察團隊形象。吳富田強調，警員依法執行公權力絕不容惡意污衊，貼文涉及污辱公署或其他不法，將依法究辦。另外楊男曾在卡拉OK現場咆哮挑釁警員，已因涉嫌《妨害公務罪》移請桃園地檢署偵辦。