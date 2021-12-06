華鐵路工派駐非洲10年　受封酋長稱號

河南男子孔濤在2010年被公司派至非洲尼日利亞首都阿布賈興建鐵路，10年內與當地民眾結下深厚情誼，更被授予WAKILIN AYYUKA（意為「工程領袖」）的酋長稱號。他於今年1月返回內地，日前向內媒憶述其駐外經歷。

孔濤表示，他大學一畢業就被中國土木工程集團有限公司派至尼日利亞工作。10年間，他曾參與修建中國海外的首條中國標準鐵路阿卡鐵路、西非首條城市輕軌阿布賈城鐵等。因着對阿布賈發展的重要貢獻，阿布賈吉瓦地區的酋長委員會2019年決定向孔濤授予酋長稱號。

2019年的4月20日受封當日，孔濤一早就驅車前往阿布賈吉瓦地區土皇穆薩的宮殿，參加酋長受封儀式。他記得，整個儀式耗時最長的環節就是穿上酋長的衣服。儀式最後由土皇授予酋長證書、酋長權杖，孔濤就被帶到領地巡視。此後每逢重要節日，他都要和其他酋長一起出席宴會。

孔濤形容，酋長的身份進一步拉近了他和非洲人民的距離。他每與當地人初次見面，只要提及自己是吉瓦的酋長，對方都會瞬間感到非常親切，氛圍也變得相當融洽。目前在中國土木尼日利亞有限公司，已有4名中國員工被授予酋長稱號。