推薦未成年人性暗示短片　小紅書承認存審核漏洞

內媒周日（5日）報道，有使用社交媒體平台「小紅書」的家長反映，平台上存在一些未成年人士的性暗示影片，有的影片更獲平台推薦給用戶，擔心有不法分子有機可乘。有記者登記成為用戶後發現情況屬實，向工作人員查詢。對方得悉後承認系統審核存有漏洞，建議用戶向平台舉報涉事短片。

家住四川成都市的蔣先生今年9月時發現，小紅書不時推送大量性暗示短片，當中的未成年人士直接對準自己的私隱部位拍攝，有的則僅穿內衣褲，有的甚至尾隨女學生進入廁所，引來網民留下不堪入目的留言。記者於是註冊求證，發現儘管選取「讀書」、「文具手帳」等興趣板塊，但隨後收到以未成年人圖片為封面的短片推薦，有遊戲短片更利用裸女角色引人點擊。

記者後來向平台反映，指看到未成年人士所拍攝的性暗示短片，有時更與成年人短片混在一起。工作人員表示系統會隨機推薦短片，但若看到與成年人與未成年的短片混在一起的情況，則需要先向平台舉報才能處理，否則無法監管。

目前，小紅書毋須實名認證註冊及亦無限制用戶年齡使用。有法律學者分析指出，平台僅在用戶協議中列明未成年人的短片要在監護人監護下發布，涉嫌將審核內容的責任推卸給監護人，並無嚴格落實未成年人保護法。平台理應對未成年短片進行專門分類管理，且不應主動推薦給陌生用戶。此外，平台應實行「後台實名、前台自願」原則，漠視未成年人士權益的話要受到刑責。